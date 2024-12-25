Нотариусы работают без доступа к реестрам: какие услуги сейчас доступны

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В Украине продолжается процесс восстановления поврежденных государственных реестров, пострадавших от российской кибератаки 19 декабря. Несмотря на отсутствие доступа ко многим данным нотариусы продолжают предоставлять услуги, правда, не в полном объеме, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В период восстановления работы реестров Министерства юстиции Украины нотариусы предоставляют услуги, не требующие проверки данных в реестрах. Среди доступных нотариальных действий:

удостоверение завещаний, наследственных договоров и доверенностей

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса

удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них

удостоверение подлинности подписи на документах, включая согласия на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей

удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой

Кроме того, наследники могут обратиться к нотариусам для заведения наследственного дела.

После восстановления доступа к реестрам нотариусы внесут все необходимые сведения в соответствующие реестры.

Кибератака на государственные реестры

Напомним, 19 декабря российская кибератака вызвала повреждение всех ключевых реестров Министерства юстиции. Благодаря резервным копиям удалось сохранить всю информацию.

Председатель подкомитета по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и криптографической защиты информации комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что хакеры использовали фишинговые атаки для совершения преступления.

Из-за кибератаки в первую очередь пострадало приложение "Резерв+", пользователи которого жаловались на проблемы с авторизацией и некорректную работу сервисов. Впоследствии в Министерстве обороны сообщили о техническом сбое.

Веб-портал "Дія" также объявил о временном приостановлении работы реестров. Это привело к остановке сервисов, связанных с Единым государственным реестром юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, реестрами актов гражданского состояния, прав и обременений движимого имущества.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление работы государственных реестров Минюста после кибератаки может потребоваться около двух недель. По словам первого заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко, никакой информации в результате атаки потеряно не было.