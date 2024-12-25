В РФ осудили украинца на более 20 лет за "терроризм" на крымской железной дороге

В России Южно-окружной суд в Ростове-на-Дону отправил за решетку украинца Павла Левченко, который якобы совершил теракты на железнодорожных путях в оккупированном Симферополе. Об этом говорится в сообщении российского суда, сообщает Zmina.

Левченко приговорили к 22 годам с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных – в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 1 миллион рублей.

Россияне инкриминировали ему государственную измену, содействие террористической деятельности, теракт, совершенный организованной группой, приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт, незаконное изготовление взрывных устройств, нарушение правил обращения с оружием, повлекшее тяжкие последствия.

По версии оккупантов, 9 апреля 2022 года в Запорожье Левченко якобы установил контакт с сотрудником ГУР, чтобы сотрудничать. Через год он якобы достал из тайников компоненты для изготовления взрывчатки и перевез их в оккупированный Симферополь. Там он якобы изготовил два самодельных взрывных устройства, разместил их под железнодорожным полотном и взорвал во время прохождения грузовых поездов.

Россияне утверждают, что в октябре 2023 года Левченко намеревался повторить взрывы, но на этот раз взорвать топливный состав и железнодорожное полотно.