В РФ заявили о готовности поставлять газ в Европу в обход Украины

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Россия готова продолжать экспорт газа в Европу по нескольким маршрутам, поскольку в этом году ожидается окончание контракта на транзит топлива через Украину, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Власти Киева и Европейского Союза должны договориться о будущем транспортировки газа, сказал Новак.

"Мы, в свою очередь, всегда заявляли, что готовы и в дальнейшем поставлять газ не только по существующему каналу через Украину" , - добавил премьер.

Приближение конца поставок через Украину вызывает значительное беспокойство в таких странах, как Словакия, которая в значительной степени полагается на "Газпром" в удовлетворении спроса, несмотря на то, что большая часть Европы отказывается от российского трубопроводного газа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет осуществлять транзит российского газа, если не получит гарантий того, что Кремль не получит финансовой выгоды, пока продолжается война.