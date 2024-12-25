Вымогал 1 млн долларов взятки: "Удар" исключил из партии Суханова

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Партия "УДАР Виталия Кличко" лишила членства адвоката главы партии в Одесской области Александра Суханова, которого задержали за вымогательство взятки в 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель председателя и член политсовета партии "УДАР Виталия Кличко" Владимир Бондаренко.

"Как заместитель председателя партии УДАР Виталия Кличко и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону".

Бондаренко назвал подобные обещания "абсолютным мошенничеством".

По его словам, этот земельный участок площадью 16.4 га ранее был передан решением депутатов Киевского горсовета под парковую зону: "Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое".

Он также опубликовал соответствующее решение Киевского городского совета №616/2024 от 12 декабря.

Напомним: