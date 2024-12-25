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DeepState: Враг оккупировал еще два населенных пункта в Донецкой области

DeepState: Враг оккупировал еще два населенных пункта в Донецкой области
Фото: deepstatemap.live

Россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта - Сторожевое и Новооленевку и продвинулись вблизи Песчаного и Нововасильевки, сообщает Украинская правда.

Об этом передает проект DeepState.

По информации аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать новые территории в Донецкой области. В частности, речь идет о селах Сторожевое и Новооленовка.

Оккупанты также продвинулись вблизи села Песчаное, расположенного в нескольких километрах от Покровска и у Нововасильевки.

Предыстория:

  • DeepState 17 декабря сообщал, что россияне оккупировали Ганновку в Донецкой области и продвинулись возле 9 населенных пунктов.
  • Уже на следующий день аналитики сообщили о захвате оккупантами села Сонцовка.
  • 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.

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