DeepState: Враг оккупировал еще два населенных пункта в Донецкой области

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Россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта - Сторожевое и Новооленевку и продвинулись вблизи Песчаного и Нововасильевки, сообщает Украинская правда.

Об этом передает проект DeepState.

По информации аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать новые территории в Донецкой области. В частности, речь идет о селах Сторожевое и Новооленовка.

Оккупанты также продвинулись вблизи села Песчаное, расположенного в нескольких километрах от Покровска и у Нововасильевки.

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