DeepState: Враг оккупировал еще два населенных пункта в Донецкой области
Россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта - Сторожевое и Новооленевку и продвинулись вблизи Песчаного и Нововасильевки, сообщает Украинская правда.
Об этом передает проект DeepState.
По информации аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать новые территории в Донецкой области. В частности, речь идет о селах Сторожевое и Новооленовка.
Оккупанты также продвинулись вблизи села Песчаное, расположенного в нескольких километрах от Покровска и у Нововасильевки.
Предыстория:
- DeepState 17 декабря сообщал, что россияне оккупировали Ганновку в Донецкой области и продвинулись возле 9 населенных пунктов.
- Уже на следующий день аналитики сообщили о захвате оккупантами села Сонцовка.
- 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.