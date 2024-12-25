Оккупанты, несмотря на потери, пытаются прорваться в Покровск с флангов – ВСУ

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Враг пытается прорвать оборону города Покровска с флангов, избегая фронтального штурма, но при этом несет значительные потери. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

"На Покровском направлении только за последние сутки наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора. Противник на этом направлении сильно преобладает в живой силе. Против нас сосредоточены три российские общевойсковые армии - 2-я, 41-я и 51-я центрального военного округа противника. Бои здесь носят очень жесткий характер, потому что русские оккупанты бросают. вперед все силы, пытаясь прорвать оборону наших войск" , - сказал Трегубов.

При этом, по его словам, оккупанты хотя и избегают фронтального штурма города, а пытаются прорваться с флангов - все равно терпят значительные потери.

"Украинские воины проявляют чрезвычайную устойчивость и наносят врагу значительные потери. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 261-го оккупанта, из них 133 безвозвратно. Уничтожен также автомобиль связи. Захватчики не оставляют попыток прорваться до самого города Покровска, но боев и вражеских в городе и его окрестностях пока нет.