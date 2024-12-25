Окружения не было: В ВСУ объяснили ситуацию в Макаровке на Времовском направлении

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В районе Макаровки на Времевском направлении фронта идут интенсивные бои. Однако окружений украинских войск на этом направлении не было. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что населенный пункт Макаровка - это Времевское направление фронта, которое сейчас одно из самых интенсивных. Противник прикладывает там много усилий, соответственно и ВСУ тоже.

"Именно сейчас в этом районе продолжаются бои. Поэтому к подробностям мы не можем пока прибегать из соображений операционной безопасности тех войск, которые сейчас там находятся. Впрочем, должен еще раз отметить и подчеркнуть, что окружений там не было" , - сказал спикер.

Ситуация вблизи Макаровки по состоянию на 25 декабря, согласно карте DeepState

По его словам, информация о якобы окружении украинских сил в Макаровке была результатом ошибочной интерпретации данных.

"Скажем так, это были результаты ошибочной интерпретации отдельными наблюдателями данных, которые иногда к ним поступают просто со сбоями или задержками. Так бывает" , - добавил Трегубов.

Ситуация в Макаровке

Напомним, на днях аналитики DeepState сообщили, что украинские войска рискуют попасть в окружение в Макаровке Донецкой области. На карте DeepState отобразили, что оккупационные войска замкнули кольцо вокруг населенного пункта.

Карта DeepState по состоянию на 21 декабря

В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об окружении украинских сил.

Позже спикер Сил обороны юга Украины рассказал, что в районе Макаровки проводят стабилизационные мероприятия, военные пытаются восстановить позиции и не допустить окружения.

По словам спикера, ситуация на том участке фронта сложная, но не безнадежная.

По состоянию на 25 декабря DeepState показывает населенный пункт Макаровка как оккупированный. Аналитики сообщили, что по состоянию на 23 декабря в Макаровке нет окруженных подразделений.