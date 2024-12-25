В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод: что известно

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попал важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Так, местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Пожар на котельной ООО "Транснефтепродукт"

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар случился после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское Тамбовской области.

Не первая атака на заводы в России

Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ. Так, 20 октября, дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки. Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.