Пакистан ударил по Афганистану: талибы угрожают "возмездием"

Правительство афганского движения "Талибан" заявило, что в результате авиаударов Пакистана по восточной приграничной афганской провинции погибли 46 человек, а министерство обороны пообещало возмездие. Об этом пишет France 24, сообщает Укринформ.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид заявил поздно вечером во вторник, что Пакистан обстрелял четыре района в округе Бармаль на востоке провинции Пактика. По его словам, общее число погибших составляет 46 человек, большинство из которых - дети и женщины, а еще шесть человек получили ранения, преимущественно дети.

В заявлении Министерства обороны, опубликованном поздно вечером во вторник, эти удары осудили и заявили, что не оставят "этот трусливый акт без ответа".

Говорящий на условиях анонимности высокопоставленный представитель сил безопасности Пакистана заявил, что удары были нацелены на "укрытие террористов на территории Афганистана с применением реактивных самолетов и беспилотников".

Удар произошел после того, как на прошлой неделе пакистанские талибы, известные как "Техрик-э-Талибан Пакистан" (ТТП) и разделяют общую идеологию со своими афганскими коллегами, заявили о нападении на армейский залог у границы с Афганистаном, в результате которого, по данным пакистанской разведки, погибли 16 солдат.

Пакистан борется со вспышкой насилия со стороны боевиков в своих западных приграничных регионах по возвращении Талибана к власти в Афганистане в 2021 году.

Исламабад обвинил кабульские власти талибов в укрывательстве боевиков, что позволяет им безнаказанно наносить удары по пакистанской земле. Кабул отрицал эти обвинения и пообещал изгнать иностранные боевые группировки из афганской земли. Но в июльском докладе Совета Безопасности ООН утверждается, что там базируется до 6500 боевиков ТТП, и отмечается, что "Талибан не считает ТТП террористической группой".