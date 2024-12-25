Что такое халвинг биткоина, цель его проведения и возможные последствия

Биткоин (BTC, а также биток) был создан, чтобы стать альтернативой фиатным деньгам. Децентрализованная, частная цифровая валюта, которая не контролируется ни одним правительством, постепенно стала очень популярной и вызвала появление сотен новых токенов. В настоящее время их активно покупают, обменивают, продают.

Торговля биткоином и другими монетами проходит на специальных площадках — криптобиржах. К числу известных и надежных относятся и криптобиржи Украины, которые имеют интерфейс на украинском языке, принимают гривну и поддерживают самые популярные монеты с наибольшей капитализацией. Лидирует среди них первая криптовалюта, которую не только продают или покупают, но и добывают (майнят). Всего, по замыслу создателя или создателей биткоина, должно быть добыто 21 млн монет. Также в протоколе биткоина заложено такое циклическое событие, как халвинг. Что это такое, когда оно происходит и какие последствия несет для рынка, рассказываем ниже.

Что такое халвинг биткоина: суть механизма

Халвинг — это фундаментальное событие в сети биткоин, которое происходит в среднем раз в четыре года. Название происходит от английского слова halving, что в буквальном переводе означает «разделить пополам». Простыми словами, халвинг биткоина — это уменьшение вознаграждения майнерам за блок вдвое. Проходит он, когда добывается 210 тыс. блоков. После халвинга каждый новый добытый блок приносит наполовину меньше биткоинов, чем раньше.

На первом этапе, когда биток только появился, майнеры получали 50 монет за блок. В ноябре 2012 года состоялся первый халвинг биткоина — вознаграждение для майнеров было установлено на уровне 25 BTC. В июле 2016 года произошел второй халвинг — после него майнеры начали получать по 12,5 BTC. С мая 2020 года, когда произошло третье событие, — 6,25 BTC, а с апреля 2024 года — 3,125 BTC.

Это интересно! Майнеры уже добыли более 19 млн монет. Осталось около 1,38 млн. Эксперты ожидают, что последние биткоины будут добыты в 2140 году. К тому времени пройдет еще 29 халвингов.

Халвинг бтс: цель проведения

Что такое халвинг, мы выяснили, теперь перейдем к целям его проведения. Их несколько:

контроль эмиссии (создание дефицита). Как известно, общее количество монет ограничено — 21 млн. После халвинга новые битки появляются реже, скорость добычи снижается. Дефицитность биткоина представляет собой своеобразную имитацию драгоценных металлов: их запасы уменьшаются, добыча усложняется, спрос растет;

контроль инфляции (препятствование обесцениванию) — ограничение предложения дает возможность сохранять цену биткоина. В отличие от традиционных фиатных денег биткоин, благодаря постоянному количеству монет, более устойчив к инфляции;

влияние на майнеров — цикличное уменьшение вознаграждения стимулирует майнеров удерживать битки, ведь в будущем цена может существенно возрасти.

Халвинг также оказывает влияние на стабильность и безопасность сети. Он заставляет майнеров стремиться к большей эффективности, а некоторых покинуть сеть. Событие повышает интерес к криптовалюте в медиапространстве и среди инвесторов, что ведет к росту спроса и цены.

Биткоин халвинг: последствия для крипторынка

Уменьшение вознаграждения за майнинг распространяется на всю экосистему биткоина. Халвинг битка влияет на поведение майнеров. Конкуренция внутри сообщества увеличивается, а доходы уменьшаются. Это подталкивает майнеров к поиску более эффективного оборудования и объединению в майнинговые пулы. Часть майнеров покидает сеть, что делает ее менее безопасной — вероятность атак возрастает более чем на 50%.

Для инвесторов халвинг является положительной новостью, поскольку событие обычно сопровождается изменением динамики спроса и предложения, а также ростом стоимости первой криптовалюты.

Это интересно! В начале января 2024 года 1 BTC стоил $47,02 тыс., 19 апреля — $64,26 тыс., а через 7 месяцев после халвинга (19 ноября) — $91,84 тыс.

Согласно прогнозу Standard Chartered Bank, к концу нынешнего года цена биткоина может превысить $100 тыс. Как показывает анализ исторических данных, нового максимума криптовалюта достигает в среднем через 500 дней после халвинга.

Выводы

Как видим, халвинг биткоина — это важное событие для всего криптосообщества. Оно не только уменьшает стоимость вознаграждения, но и увеличивает дефицитность криптовалюты, контролирует инфляцию и влияет на цену актива. Поскольку халвинг обычно приводит к уменьшению поставок и росту стоимости битка, участники рынка начинают активнее инвестировать именно в эту монету.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance