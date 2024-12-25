На оккупированных территориях не работает YouTube и ряд VPN-сервисов

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На оккупированных Россией украинских территориях вместе со значительным ограничением доступа к YouTube прекратила работу и часть VPN-сервисов. Ссылаясь на информацию от местных жителей, сообщает Радио Свобода.

Открыть YouTube невозможно со многими бесплатными VPN-сервисами в Донецке и Луганске.

Мониторинг Lantern, NTHLink и Psiphon, проведенный местными жителями для Донбасс Реалии, показал, что сервисы Lantern и NTHLink не работают полностью.

Дают доступ к YouTube платную и бесплатную версию Psiphon (но скачать бесплатную версию разработчика уже невозможно, предлагается только Psiphon Pro).

Кроме того, жители сообщают, что до сих пор работают VPN Clear, Planet VPN, VPN Украина и Super VPN. Разработчиком Clear является украинская компания MacPaw, Planet VPN – румынская Free VPN Planet. Два других сервиса не имеют четких данных о разработчиках: VPN Украина принадлежит компании AltApps, страна ее регистрации неизвестна, а Super VPN – компании SuperSoftTech также с неизвестной регистрацией, кроме того, в 2020 году этот VPN был фигурантом большой утечки данных.

Также об отключении VPN пишут в комментариях подписчики Донбасс Реалии, в частности, речь идет о сервисе NTHLink, на базе которого был разработан эксплейнер для жителей оккупированных территорий.

Телеграмм-каналы "За Телеком", автором которого является IT-эксперт и исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, зафиксировал рекордное падение трафика YouTube в России 23 декабря. Он проанализировал данные о трафике через сервис мониторинга Google, на их основе составил график замедления YouTube, показывающий, что за несколько дней до того доступ к видеохостингу был значительно ограничен. Канал констатировал, что "YouTube де-факто заблокирован в РФ".

Интернет на оккупированных территориях Украины контролируется таким же принципом, как на территории России.

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