РФ и Иран в преддверии инаугурации Трампа хотят расширить стратегическое партнерство

Россия и Иран планируют подписание нового договора о стратегическом партнерстве, сообщает Newsweek, сообщает Зеркало недели.

О таких планах заявил, в частности, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, выразив надежду, что лидеры двух стран подпишут соглашение в конце января.

Новый договор между Тегераном и Москвой, который может быть заключен за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января, свидетельствует о попытке двух стран объединить силы на фоне изоляции на мировой арене.

Договор с Ираном разрабатывается уже многие годы, согласно заявлению Министерства иностранных дел России.

В конце октября, через несколько дней после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на 16-м ежегодном саммите БРИКС в Казани, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что соглашение будет готово для подписания в ближайшее время и “формализует приверженность сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности”

Ожидается, что новый двусторонний договор заменит 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продленное в 2020 году. Новый пакт будет содержать обещания о сотрудничестве в таких областях, как энергетика, производство, транспорт и сельское хозяйство, по данным иранского информационного агентства Mehr News Agency.

В середине 2023 года росСМИ писали, что трудности в работе над новым договором возникли из-за якобы поддержки Россией претензий Объединенных Арабских Эмиратов на острова в Ормузском проливе, которые Иран считает частью своей территории.

Россия и Иран в прошлом сотрудничали в экономической сфере, а также работали над тем, чтобы обойти западные санкции. По словам аналитиков, всеобъемлющее соглашение может формализовать более тесные политические связи между двумя странами, потенциально усиливая совместную оппозицию к Западу, особенно на фоне войны России против Украины и санкций.

"Хотя об этом прямо не сказано, соглашение может привести к дальнейшему сотрудничеству в сфере военных технологий или обмену разведданными" , - считает директор программы стратегических технологий и кибербезопасности Института Ближнего Востока Мохаммед Солиман.

Сообщалось, что российская делегация во главе с вице-премьерами Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым в понедельник, 23 декабря, прибыла в Тегеран для встречи с Пезешкианом. Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться новое соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Россия и Иран являются частью того, что некоторые аналитики называют "осью зла" — группы государств, в которую также входят КНДР и Китай. Эти страны все чаще позиционируют себя как оппоненты западных государств. США и их союзники ввели против России и Ирана санкции, осудив Москву за вторжение в Украину, а Тегеран, в частности, за возможные попытки разработать ядерное оружие, а также из-за действий иранских марионеток на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран поставляет России оружие для войны против Украины.