Украинские пилоты прошли подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F

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Украинские пилоты и механики завершили подготовку на истребителях Mirage 2000-5F после полугода обучения во Франции. Cо ссылкой на French Aid to Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилось. Счастливого Рождества!" , - написали в сообщении.

Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.

Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.