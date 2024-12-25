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ПАО "Укрнафта" пробурила на востоке Украины новую скважину с суточным дебитом 66 тонн в нефтяном эквиваленте. Со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает ЛигаБизнес.

Отмечается, что скважина запланирована как разведывательная, а работы проводили собственным буровым станком.

"Дебит новой скважины составляет по состоянию на сейчас 68 тыс. кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте" , - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Глубина объекта - 3017 метров. Добывающие запасы газа составляют 244 млн кубометров, конденсата - 35 тысяч тонн.