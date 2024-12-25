Россияне считают, что их судно Ursa Major взорвали в Средиземном море

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море. Компания-владелец заявила, что судно было взорвано.﻿ Со ссылкой на роспропагандистов "Риа Новости", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Компания-владелец судна "Оборонлогистика" заявила, что перед затоплением "с правого борта произошли три взрыва". Они назвали это терактом.

Вероятно, взрыв в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, двое пропали без вести.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

При этом мониторинговая группа "Крымский ветер" завила, что на борту, вероятно, находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".