Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Посол США возмутилась очередным ударом РФ по энергетике Украины

Посол США возмутилась очередным ударом РФ по энергетике Украины
Фото: Facebook

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк выразила возмущение по поводу очередного российского ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.﻿ Ее заявление обнародовало посольство США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российский "рождественский подарок" для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных против украинских семей, которые празднуют в своих домах, и энергетической инфраструктуры, которая согревает их", - говорится в заявлении.

Новости

Популярные темы форума

analytics