Посол США возмутилась очередным ударом РФ по энергетике Украины

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Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк выразила возмущение по поводу очередного российского ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.﻿ Ее заявление обнародовало посольство США, сообщает Цензор.НЕТ.