Посол США возмутилась очередным ударом РФ по энергетике Украины
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк выразила возмущение по поводу очередного российского ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины. Ее заявление обнародовало посольство США, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российский "рождественский подарок" для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных против украинских семей, которые празднуют в своих домах, и энергетической инфраструктуры, которая согревает их", - говорится в заявлении.