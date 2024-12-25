ГБР снова задержало екс-главу одесского ТЦК Борисова

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Работники Государственного бюро расследований задержали бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП после того, как за него был внесен залог в размере 39,364 млн гривен. Со ссылкой на пресс-службу ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Ему сообщено о подозрении в новых уголовных правонарушениях, в частности организации препятствования деятельности Вооруженных сил Украины и составлении заведомо ложных документов.

Установлено, что он фальсифицировал травму, не связанную с выполнением служебных обязанностей, и получил незаконное вознаграждение на сумму 165,480 грн за 2022 год.

Кроме того, в рамках уголовного производства суд передал в управление АРМА недвижимость, принадлежавшую родственникам бывшего военкома. Это включает дом в Испании стоимостью 4 млн евро и офис в Марбелье стоимостью 510 тыс. евро, а также автомобили Mercedes-Benz и Toyota на общую сумму более 14 млн грн.

Отметим, что ГБР уже направило в суд два обвинительных акта против военкома за коррупционные и служебные правонарушения, предусматривающие лишение свободы до 10 лет.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и заключили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-воинком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и Испании.

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