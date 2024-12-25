Украина создала дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км из гражданского самолета

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Украинские специалисты успешно трансформировали гражданский легкий самолет в тяжелый дрон-камикадзе, который может нести мощную боевую часть и имеет дальность полета более 1000 км.﻿ Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот беспилотник, несмотря на свои большие размеры, оказался сложной целью для российской противовоздушной обороны благодаря своим конструктивным особенностям.

Дрон оснащен малозаметным двигателем, который не нагревается до высоких температур, как у большинства ракет, что затрудняет его обнаружение для радаров российской ПВО. Кроме того, специальная пленка обеспечивает радиолокационную защиту, а полет на малых высотах и с низкой скоростью добавляет дополнительные преимущества в уклонении от вражеских систем.

Особенно эффективным дрон-камикадзе становится во время атак на российскую территорию. Самым известным случаем стала атака на завод по производству дронов-камикадзе Shahed в Татарстане, который расположен более чем в 1200 км от Украины.

Также сообщается, что этот тип беспилотников использовался для ударов по российским объектам в Грозном и других регионах на значительном расстоянии от границы Украины.

Хотя анализ видео атак указывает на некоторые слабые стороны этого оружия, в частности ограниченное количество доступных единиц, его эффективность в выполнении глубоких ударов остается высокой.