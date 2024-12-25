Авиакатастрофа в Казахстане: в правительстве страны сообщили о 38 погибших

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В Казахстане в результате падения пассажирского самолета сегодня, 25 декабря, погибли 38 человек. Также десятки пострадавших находятся в больницах, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. Со ссылкой на Report, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие" , - отметил Бозумбаев.

Он добавил, что 29 человек, в том числе двое детей, которые пострадали из-за авиакатастрофы, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Вице-премьер рассказал, что для идентификации тел погибших будут назначены экспертизы.

Также, по словам Бозумбаева, среди выживших нет граждан Казахстана.

"Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет" , - отметил он.

Чиновник уточнил, что расследование инцидента проводится под контролем Генпрокуратуры Казахстана, Министерства внутренних дел и авиационных властей.

Напомним, в Казахстане недалеко от города Актау сегодня, 25 декабря, разбился пассажирский самолет, который летел из Баку в Грозный.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Как пишут в сети, пассажирский самолет мог попасть под обстрел в воздушном пространстве России. На его обшивке видны следы, которые могли возникнуть в результате работы ПВО.