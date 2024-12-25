Разведка не фиксирует у врага достаточно ресурсов для форсирования Днепра - Волошин

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Российские оккупационные войска не имеют достаточного количества сил и средств для форсирования Днепра в Херсонской области. Об этом в телеэфире заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

«Чтобы наступать на Херсон, необходимо форсировать такое большое водное препятствие, как Днепр. Чтобы ее форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень тяжело. Пока наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств, чтобы проводить форсирование Днепра» , - сообщил Волошин.

Спикер проинформировал, что сейчас оккупанты проводят примерно от пяти до семи штурмовых форсирующих действий, которые больше похожи на разведывательно-поисковые действия.

«Как выглядит этот штурм? Это две-три лодки, там пять-семь человек пытаются высадиться на нашем берегу или больше на островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия и выбить оттуда наших защитников» , - отметил он.

Волошин подчеркнул, что почти вся островная зона Днепра находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому успехов враг не имеет. Также, по его мнению, разведывательно-поисковые действия напоминают разведку боем для выявления огневых средств, особенностей обороны, препятствий и заграждений.

Как сообщалось, российские войска на южном направлении продолжают попытки высадиться на остров Казацкий, в последнее время активизировались и на острове Большой Потемкинский.