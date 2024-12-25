Спецпредставитель Трампа Келлог осудил массированный удар РФ по Украине
Будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 25 декабря, сообщает Новое время.
У себя в X Келлог написал, что Рождество должно быть временем мира, но Украина именно в эту ночь подверглась жестокому нападению.
«Наносить масштабные ракетные и дроновые удары в день Рождества Христова неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон», — заявил он.
По словам Келлога, США «как никогда» настроены на установление мира в регионе.
Ранее Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп желает «справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине».
20 декабря спикер МИД Георгий Тихий подтвердил, что Украина готовится к визиту Кита Келлога. Ожидается, что он состоится в начале января.
В ночь на 25 декабря Россия комбинированно атаковала Украину ракетами разных типов, ударными дронами Shahed и дронами-имитаторами. Воздушные силы обнаружили 184 цели, 113 были сбиты. Ударам подверглись объекты энергосистемы в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, есть повреждения. Компания Укрэнерго ввела экстренные отключения.