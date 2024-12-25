Стармер призвал удвоить решимость поставить Украину в сильную позицию

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал удвоить решимость в помощи Украине, чтобы поставить ее в как можно более сильную позицию. Со ссылкой на The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Стармера, он "отдает должное" стойкости украинского народа и лидерству президента Украины Владимира Зеленского перед лицом ракетных и беспилотных атак кровавой машины российского диктатора Владимира Путина, которые продолжаются даже на Рождество.

"Накануне Нового года чрезвычайно важно удвоить нашу решимость поставить Украину в сильную позицию для прекращения незаконной агрессии России против украинского народа" , - подчеркнул он.

Ранее Стармер отмечал, что Великобритания хочет поставить Украину в как можно более сильную позицию в 2025 году.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина должна выйти на позицию силы, а уже потом думать о переговорах.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что единственным путем для справедливого мира является предоставление Украине помощи, которая позволит ей вести переговоры с позиции силы.