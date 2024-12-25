Минобороны продолжит бронь некоторым категориям автоматически
Министерство обороны продолжит бронирование некоторым категориям граждан в автоматическом режиме. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Деловая столица.
"Министерство обороны Украины автоматически продлит бронирование некоторым категориям граждан… В срок до 27 декабря, для всех военнообязанных, которые видят свое бронирование в Резерв+ и подпадают под действие Постановления, мы продолжим бронирование автоматически", — отметила она.
Как сообщалсь, Кабинет Министров принял решение об автоматическом продлении бронирования от мобилизации на один месяц из-за хакерской атаки на государственные реестры.