В РФ пытаются скрыть дроновую атаку Чечни после падения самолета в Казахстане - СМИ

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Российские власти пытаются скрыть факт атаки беспилотников на Чечню. Такая атака может быть связана с падением пассажирского самолета в Казахстане.﻿ Со ссылкой на "Агентство. Новости", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По данным издания, власти Чечни спустя 10 часов после атаки на регион так и не признали налет беспилотников. В госагентствах и связаных с силовиками Telegram-каналах обнаружено только одно упоминание о таком факте, а также одну попытку опровергнуть его.

В частности, в постах российского Министерства обороны, которое обычно хвастается "уничтожением украинских беспилотников", нет упоминаний об атаках на регионы Кавказа.

При этом в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня" был обнародован пост, в котором утверждалось, что МЧС Чечни отрицает попытку атаки беспилотников на Грозный.

Примечательно, что российские власти некоторое время пытались скрывать и атаку на соседнюю Северную Осетию. Но позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на торговый центр во Владикавказе якобы упали обломки беспилотников.

"По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа" , - утверждал чиновник страны-агрессора.

Напомним, в Казахстане сегодня, 25 декабря, разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", из-за чего погибли 38 пассажиров. 29 человек выжили, их отправили в больницы.

Самолет летел из Баку в Грозный, но, когда он подлетел к столице Чечни, посадка не произошла.

В сети после авиакатастрофы появилась информация, что на задней части самолета были обнаружены повреждения, которые могли возникнуть в результате работы ПВО.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что самолет был сбит российским зенитным ракетным комплексом. Он уточнил, что россияне не закрыли воздушное пространство над Грозным во время атаки беспилотников. В этот момент туда направлялся борт "Азербайджанских авиалиний".