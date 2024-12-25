В ЦПД считают, что упавший в Казахстане самолет был сбит российским ЗРК
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который сегодня утром упал вблизи Актау в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Укринформ.
«Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК», - отметил Коваленко.
По его словам, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого.
«Самолет получил повреждение от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей», - подчеркнул Коваленко.