В ЦПД считают, что упавший в Казахстане самолет был сбит российским ЗРК

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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который сегодня утром упал вблизи Актау в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Укринформ.

«Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК» , - отметил Коваленко.

По его словам, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого.