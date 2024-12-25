Дипломаты ЕС скептически относятся к идее о европейских миротворцах в Украине - СМИ

Дипломаты и чиновники ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, следивших за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены по поводу шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США. Ссылаясь на собеседников, не уполномоченных официально комментировать эту тему СМИ, сообщает Радио Свобода.

При условии, что Соединенные Штаты не участвуют в миссии, убедить население Европы в необходимости отправить европейских военных в Украину будет очень сложно.

«Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать» , – отметил один из чиновников ЕС, не называясь.

Еще одно потенциальное препятствие в реализации этой идеи указал также собеседник Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС.

«Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно «продать» европейскому населению (отправка «наших парней» в Украину умирать – отличная фраза для популистов)» , – говорит дипломат ЕС на условиях анонимности.

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