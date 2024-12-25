В Белграде студенты вышли на протесты против политики президента Вучича

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В столице Сербии Белграде сотни студентов вышли на митинг против политики президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Речь идет о трагедии, когда 15 человек погибли во время обрушения крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саду.﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.

Протесты проходят и по всей Сербии. Студенты требует от властей опубликовать документы, связанные с реконструкцией станции, и привлечь к ответственности виновных.

В Белграде протестующие прошли от офиса государственного прокурора в офис генерального прокурора Загорки Доловач.

С собой студенты листовки. Они требуют «бороться за закон и справедливость без каких-либо политических или коррупционных злоупотреблений».

Доловач и прокуроры отрицают, что расследование не проводится.

1 ноября на севере Сербии в городе Новый Сад обвалилась часть внешней крыши на железнодорожном вокзале. Погибли 15 человек, еще трое — получили ранения.

Это не первый митинг с требованием к властям расследовать ситуацию. Так, 3 ноября у правительственных зданий в Белграде собрались сотни активистов. Они держали плакаты с надписями Кровь на ваших руках.