В Белграде студенты вышли на протесты против политики президента Вучича
В столице Сербии Белграде сотни студентов вышли на митинг против политики президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Речь идет о трагедии, когда 15 человек погибли во время обрушения крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саду. Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.
Протесты проходят и по всей Сербии. Студенты требует от властей опубликовать документы, связанные с реконструкцией станции, и привлечь к ответственности виновных.
В Белграде протестующие прошли от офиса государственного прокурора в офис генерального прокурора Загорки Доловач.
С собой студенты листовки. Они требуют «бороться за закон и справедливость без каких-либо политических или коррупционных злоупотреблений».
Доловач и прокуроры отрицают, что расследование не проводится.
1 ноября на севере Сербии в городе Новый Сад обвалилась часть внешней крыши на железнодорожном вокзале. Погибли 15 человек, еще трое — получили ранения.
Это не первый митинг с требованием к властям расследовать ситуацию. Так, 3 ноября у правительственных зданий в Белграде собрались сотни активистов. Они держали плакаты с надписями Кровь на ваших руках.