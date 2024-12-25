Румыния с января останавливает работу 30 пунктов пропуска из-за вступления в Шенген

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Румыния с 1 января 2025 года прекратят работу 30 пунктов пропуска на ее границах с другими странами ЕС. Причиной является ее полноценное вступление в Шенгенскую зону. Со ссылкой на Digi24, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Румынии, с 1 января 2025 года страна закроет 30 наземных пунктов пропуска на границах с Венгрией и Болгарией в связи с тем, что становится полноправным членом Шенгенской зоны.

Однако на границах еще могут проводиться выборочные проверки документов.

12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Полноправное присоединение стран к Шенгенской зоне стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет".

Напомним, Румыния и Болгария станут членами Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

С момента вступления в ЕС, Румыния применяли части Шенгенской правовой базы, в том числе те, что касаются внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

30 декабря 2023 года Совет принял решение о применении с 31 марта 2024 года остальных частей Шенгенского законодательства и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.

Шенген является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире. Проверки на границе между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом впервые были отменены в 1985 году.

Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран.