В МИД Нидерландов отреагировали на массированный удар по Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Россия нанесла очередную атаку по украинской энергосистеме рождественским утром, что свидетельствует, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

“В рождественское утро Россия совершила очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Такой злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины. В 2025 году мы будем оставаться преданными остановке этой жестокой агрессии” , - говорится в сообщении.