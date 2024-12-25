Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Со среды, 25 декабря, евреи по всему миру начинают праздновать Хануку. С праздником еврейскую общину поздравил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

«Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой» , — сказал Зеленский.

Президент отметил, что 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи. По словам Зеленского, именно эту ханукальную менору ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре 2023 года.