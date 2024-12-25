Генштаб: За сутки 211 боев, четверть - на Покровском направлении

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С начала суток российская армия в Курской области совершила 420 артиллерийских обстрелов﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 25 декабря, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 211 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов с применением 78 ракет и 29 КАБ, 690 ударов дронами-камикадзе и произвел более 4,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружений.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАР оказались Надежда и Зеленый Гай.

На Северском направлении наши воины отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи н.п. Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах н.п. Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность русских окупантов сохраняется в районах н.п. Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары КАБами по н.п. Покровск и Котлино. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 276 человек, из них 149 — безвозвратно. Уничтожены 14 единиц автомобильной техники, два квадроцикла, один ПТРК и один миномет окупантов. Кроме того, повреждены миномет и автомобиль.

На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Подразделения Сил обороны отразили 24 атаки противника, семь — продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 34 боестолкновения. 33 вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки. Одна атака продолжается по сей день. Также враг применял авиацию по районам Времовки и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Двадцать шесть боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, три боестолкновения еще продолжаются. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг активных действий не производил.