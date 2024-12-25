Зеленский намерен уволить посла в Германии - СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии. Ему уже нашли замену. Со ссылкой на собственные источники и Bild, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Первой об увольнении Макеева написала немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, замена Макеева является частью регулярной ротации многочисленных украинских дипломатов по всему миру.

"Действительно заменят" , - заявил источник РБК-Украина, комментируя слухи о Макееве в СМИ.

По данным собеседников издания, новым послом Украины в Германии станет Евгений Корнийчук, который сейчас возглавляет украинское дипломатическое представительство в Израиле.

Что известно о Макееве

Алексей Макеев родился 25 ноября 1975 года.

В 1996 году начал карьеру в Министерстве иностранных дел Украины в Управлении анализа и планирования/политическом департаменте с главным фокусом работы – решение проблем международной безопасности.

В 1997 году он завершил Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений, получив диплом специалиста по международным отношениям, референт-переводчик по испанскому языку.

С 1999 по 2002 год был сотрудником политического отдела посольства Украины в Швейцарской Конфедерации.

С 2005 по 2009 год был советником украинского посольства в Германии.

С 2014 по 2020 год занимал должность политического директора Министерства иностранных дел.

С 2020 по 2022 год был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.

23 сентября 2022 года Макеева назначили послом Украины в Германии.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил и назначил ряд послов.