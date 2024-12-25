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Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в РФ

Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в РФ
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Российские оккупанты продолжают вербовать украинских детей на ВОТ по выезду в РФ на обучение. Для этого россияне создали специальную программу.﻿﻿ Со ссылкой на данные Центра нацсопротивления, сообщает Левый берег.

"Враг подвел итоги программы "университетские изменения" (университетские смены), которая занимается организацией поступления старшеклассников с временно оккупированных территорий в российские вузы", - говорится в сообщении сопротивления.

За 2024 год около 3700 украинских детей из ВОТ Донетчины под патронатом кремлевского "Движения первых" вывезли на экскурсию и консультацию по поступлению в российские университеты.

"Враг обещает льготные программы поступления по результатам отбора детей с лучшими способностями. Следовательно, россияне занимаются вымыванием мозгов из региона с последующей их ассимиляцией. Заметим, что пока неизвестно, сколько детей приняли предложение оккупантов", — добавляют в ЦНС.

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