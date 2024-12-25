Командиры отказываются забирать тела окупантов после штурмов в Херсонской области - Атеш

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Российское командование бросает своих военных на штурмы на левобережье Херсонской области, а потом отказывается эвакуировать их тела. Со ссылкой на военное партизанское движение Атеш в среду, 25 декабря, сообщает Новое время.

Партизаны отметили, что речь идет о произволе командования 61-й ОБрМП РФ.

Как сообщили агенты, после одного из штурмов, где погибло более половины роты, командование отказалось забирать тела военных, чтобы не выплачивать компенсацию их семьям.

По документам, убитые российские военные считаются пропавшими без вести, пишет Атеш.

Партизаны сообщают, что на этом фоне между командованием и военными возникают конфликты.

«Выжившие военные вступают в конфликты с командирами, спрашивая, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усугубляется циничным поведением командиров. На вопрос о наградах один из них заявил: «Пока я себе грудь не завешу орденами — х*й вам, а не медали» , — рассказывают агенты Атеш.

Партизаны также отмечают, что из-за такого отношения командования среди российских военных учащаются случаи саботажа и диверсий.

Ранее Атеш писал, что россияне в попытках штурмовать правый берег Херсонской области несут тяжелые потери.

«Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих», — заявили партизаны.