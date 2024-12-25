На Балканах десятки тысяч домов обесточены из-за сильных снегопадов

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На Балканах сильные снегопады и ветер повлекли за собой нарушение транспортного сообщения и электроснабжения в нескольких странах. Со ссылкой на Euronews, сообщает Укринформ.

Ураганы охватили Боснию, Хорватию, Словению, Сербию, Косово, Черногорию и Северную Македонию.

В странах региона объявлено предупреждение об опасности, поскольку основные дороги замело. Власти Боснии, Сербии и Хорватии запретили движение тяжелого транспорта и ограничили движение на заснеженных дорогах.

В Боснии 150 000 домов обесточены из-за повреждений линий электропередачи. Это привело к нарушению тепло- и водоснабжения многих из этих домов. Больше всего пострадали от урагана северо-западные и западные районы Боснии, жители которых остались даже без питьевой воды. Школы здесь закрыты уже второй день.

На западе Боснии десятки автомобилей застряли в снежных заносах на 10 часов.

Северо-западный город Дрвар полностью отрезан от мира: замело дороги и шоссе, прекращено железнодорожное сообщение. Городские власти объявили чрезвычайное положение.