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Мясник в Кремле не заинтересован в мире – в Латвии отреагировали на массированную атаку по Украине

Мясник в Кремле не заинтересован в мире – в Латвии отреагировали на массированную атаку по Украине
Фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел Латвии Байба Браже после российской атаки на Украину в день Рождества заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире. Об этом Браже написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России – это война" , – заявила Браже.

По ее словам, единственный способ достичь справедливого и продолжительного мира в Украине – это продолжать поддерживать Украину на поле боя, в энергетическом секторе, финансово и политически, одновременно ограничивая Россию.

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