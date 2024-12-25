В РФ украинца приговорили к 18 годам за несение службы в батальоне "Айдар"

Российский суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима украинца Алексея Черныша – за то, что он служил в батальоне «Айдар». Со ссылкой на портал «Кавказ Реалии», сообщает Укринформ.

«Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 25-летнего украинца Алексея Черныша к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме – утверждается, что он служил в батальоне «Айдар», который в России объявлен террористическим сообществом» , - говорится в сообщении.

Со ссылкой на пресс-службу суда уточняется, что приговор вынесен по статьям «об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения терроризму».

По версии обвинения, Черныш присоединился к «Айдару» в январе 2019 года в поселке Новопсков Луганской области, в рамках службы выходил на дежурство по охране территории подразделения. О его участии в боевых действиях не сообщается - как и о том, когда и при каких обстоятельствах он был арестован.

Таким образом, указывает издание, приговор вынесен не за какие-то конкретные преступные деяния, а за сам факт службы в подразделении, принадлежащем структуре ВСУ. При этом решение Южного окружного военного суда о признании батальона «Айдар» «террористической организацией» вступило в силу только 22 ноября 2023 года.