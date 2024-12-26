Байден после удара РФ по Украине распорядился наращивать поставки оружия

Президент США Джо Байден отреагировал на массированную атаку России на Украину на Рождество и заверил, что распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути".﻿﻿ Об этом говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом, сообщает Украинская правда.

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры.

Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы" , – говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

"За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше уже в пути.

Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил" , – сказал он.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В рождественскую ночь Силы обороны уничтожили 55 крылатых ракет, 4 управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника врага из 184 воздушных целей, запущенных Россией.

Ранее газета WSJ писала, что администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 млрд на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.

В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что действующая американская власть верит, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которую Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена.