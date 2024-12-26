Курс валют НБУ на 26 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, упал на 13 коп до 41.8623 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 43.5159 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 52.4074 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.4724 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.1788 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.862300
|EUR
|Евро
|43.515900
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.407400
|CHF
|Швейцарский франк
|46.472400
|PLN
|Польский злотый
|10.178800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.