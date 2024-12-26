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Курс валют НБУ на 26 декабря

Курс валют НБУ на 26 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, упал на 13 коп до 41.8623 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 43.5159 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 52.4074 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.4724 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1788 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.862300 --0.1252
EUR Евро 43.515900 --0.1175
GBP Фунт стерлингов 52.407400 --0.2911
CHF Швейцарский франк 46.472400 --0.1674
PLN Польский злотый 10.178800 --0.0381

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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