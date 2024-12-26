Курс валют НБУ на 26 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, упал на 13 коп до 41.8623 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 43.5159 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп до 52.4074 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.4724 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1788 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.862 300 EUR Евро 43.515 900 GBP Фунт стерлингов 52.407 400 CHF Швейцарский франк 46.472 400 PLN Польский злотый 10.178 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.