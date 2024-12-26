В Сирии лояльные Асаду силы устроили "засаду" и убили 14 полицейских

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Новые власти Сирии, возглавляемые бывшими повстанцами, сообщают, что 14 сотрудников министерства внутренних дел страны погибли, еще 10 получили ранения в результате "засады", устроенной силами, лояльными свергнутому президенту Башару Асаду, сообщает Радио Свобода.

По сообщению, бои прошли еще 24 декабря вблизи средиземноморского порта Тартус на западе Сирии.

По этим данным, силы безопасности попали в засаду, когда пытались арестовать бывшего офицера в связи с его причастностью к тюрьме Седная недалеко от Дамаска, где на протяжении десятилетий подвергали пыткам и казнили тысячи людей, нелояльных режиму Асада.

Базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что во время столкновений также были убиты трое боевиков.

Чуть более двух недель назад был свергнут режим Башара Асада, власти перешли к силам повстанцев, возглавляемых исламистской организацией "Хаят Тахрир аш-Шам". Асад и его семья, династично правившие в Сирии более 50 лет, были вынуждены бежать в Россию.

После получения власти "Хаят Тахрир аш-Шам" пообещала защищать права и свободы многих религиозных и этнических меньшинств в Сирии – в том числе и алавитов, к которым принадлежал Башар Асад.

"Хаят Тахрир аш-Шам" до сих пор признана террористической организацией ООН, США, Евросоюзом, Великобританией и другими. Несмотря на это, в последние недели состоялись дипломатические контакты с представителями новой власти, которые могут изменить эту оценку.

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