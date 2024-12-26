Россияне продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

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По состоянию на 06:00, 26 декабря, в Черном море зафиксирован один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его максимальный возможный залп составляет до 4 ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные заметили целых 8 судов в Средиземном море, из которых 3 корабля являются носителями "Калибров" с общим залпом до 25 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.

Напомним, что вчера утром в Черном море фиксировали 4 носителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет.

Кроме того, отметим, что враг вчера совершил комбинированную атаку на Украину. В частности, запустил "Калибры" из акватории Черного моря, бомбардировщиков Ту-95МС (которые ночью враг поднял в небо), а также продолжал атаки дронами.

Отметим, что по состоянию на 12:00 вчерашнего дня, Россия запустила по Украине 184 воздушные цели. Речь идет о дронах и ракетах. На данный момент уже было подтверждено сбитие 113 воздушных целей противника.