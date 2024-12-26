Ситуация на фронте на утро 26 декабря: сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают давление оккупантов, проводят действия, направленные на прекращение вражеских наступательных действий", — говорят в штабе.
За прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.
По уточненной информации, вчера оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 73 ракет, а также 17 авиаударов, сбросив 35 УАБ. Кроме этого, произвели более 5 тыс. обстрелов, в том числе 181 из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 2105 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары в частности в районах Надежды, Зеленого Гая, Покровска, Котлиного, Бурлацкого, Времевки, Запорожского, Зеленого Поля, Березового.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пункт управления и еще один пункт управления дронами противника.
- На Харьковском направлении россияне 3 раза атаковали украинские позиции в районе Волчанска.
- На Купянском — Силы обороны отражали 7 атак: неподалеку от Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.
- На Лиманском — враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Новогоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.
- На Северском — дважды пытался наступать в районе Белогоровки.
- На Краматорском — купанты 11 раз атаковали в районах Ступочек, Часового Яра и Белой Горы.
- На Торецком — враг 13 атаковал неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
- На Покровском — Силы обороны пресекли 57 штурмовых действий агрессора в направлении Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Покровска, Нового Труда, Зеленого и Новотроицкого. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак.
- На Кураховском — Силы обороны отразили 31 российскую атаку. Отдельные украинские позиции разрушены в результате штурмов и обстрелов. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Петропавловки, Славянки, Ясеневого, Курахового, Андреевки и Дачного.
- На Времевском — противник 35 раз штурмовал украинские позиции в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времевки.
- На Гуляйпольском — в районе Белогорья россияне один раз пытались прорвать оборону ВСУ.
- На Ореховском — оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки.
- На Приднепровском — Силы обороны прилагают усилия, чтобы помешать армии РФ продвигаться вглубь украинской территории, успешно отразили 3 попытки наступать.
- На Волынском и Полесском — признаков формирования наступательных группировок врага не фиксировали.
"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российские захватчики произвели 440 обстрелов на этом направлении. Украинские защитники отбили 26 штурмовых действий захватчиков, одно боестолкновение еще не завершено", — добавляют в штабе.