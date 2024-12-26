Ситуация на фронте на утро 26 декабря: сводка Генштаба ВСУ

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают давление оккупантов, проводят действия, направленные на прекращение вражеских наступательных действий" , — говорят в штабе.

За прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 73 ракет, а также 17 авиаударов, сбросив 35 УАБ. Кроме этого, произвели более 5 тыс. обстрелов, в том числе 181 из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 2105 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в частности в районах Надежды, Зеленого Гая, Покровска, Котлиного, Бурлацкого, Времевки, Запорожского, Зеленого Поля, Березового.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пункт управления и еще один пункт управления дронами противника.

На Харьковском направлении россияне 3 раза атаковали украинские позиции в районе Волчанска.

На Купянском — Силы обороны отражали 7 атак: неподалеку от Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

На Лиманском — враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Новогоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

На Северском — дважды пытался наступать в районе Белогоровки.

На Краматорском — купанты 11 раз атаковали в районах Ступочек, Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком — враг 13 атаковал неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском — Силы обороны пресекли 57 штурмовых действий агрессора в направлении Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Покровска, Нового Труда, Зеленого и Новотроицкого. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак.

На Кураховском — Силы обороны отразили 31 российскую атаку. Отдельные украинские позиции разрушены в результате штурмов и обстрелов. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Петропавловки, Славянки, Ясеневого, Курахового, Андреевки и Дачного.

На Времевском — противник 35 раз штурмовал украинские позиции в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времевки.

На Гуляйпольском — в районе Белогорья россияне один раз пытались прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском — оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки.

На Приднепровском — Силы обороны прилагают усилия, чтобы помешать армии РФ продвигаться вглубь украинской территории, успешно отразили 3 попытки наступать.

На Волынском и Полесском — признаков формирования наступательных группировок врага не фиксировали.