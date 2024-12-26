Пенсионный фонд сократил выплаты украинцам за последний месяц
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за декабрь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено сумму 63,3 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Это меньше, чем в ноябре, когда на выплаты было направлено 63,6 млрд гривен.
И меньше, чем в октябре, когда ПФУ выплатил рекордную сумму в истории фонда - 64,0 млрд гривен.
Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил на пенсии 741,2 млрд гривен, в том числе:
- Декабрь - 63,3 млрд гривен
- Ноябрь - 63,6 млрд гривен,
- Октябрь - 64,0 млрд гривен,
- Сентябрь - 62,9 млрд гривен,
- Август - 63,5 млрд гривен,
- Июль - 62,4 млрд гривен,
- Июнь - 62,3 млрд гривен,
- Май - 60,9 млрд гривен,
- Апрель - 60,5 млрд гривен,
- Март - 57,6 млрд гривен,
- Февраль - 51,0 млрд гривен,
- Январь 50,4 млрд гривен
Пенсии в Украине
Напомним, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем месяц назад.
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 745,6 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, в Донецкой области - 617,4 тысяч, во Львовской области - 669,3 тысяч человек.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек. Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672,0 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.