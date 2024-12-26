На Рождество Байден призвал к единству, а Трамп посягнул на Канаду и Гренландию

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Действующий и новый президенты США выступили с разными поздравлениями к Рождественским праздникам: демократ Джо Байден призвал американцев к размышлениям и объединению, а республиканец Дональд Трамп выступил с праздничным поздравлением, где снова выразил посягательство на Панамский канал, Канаду и Гренландию, сообщает Европейская правда.

В своем видеообращении Байден "провел" видеоэкскурсию рождественскими украшениями Белого дома, которая была опубликована на YouTube поздно вечером накануне Рождества.

Во время своего обращения он призвал американцев отложить в сторону "весь шум и все, что нас разделяет".

"Мы здесь, на этой Земле, чтобы заботиться друг о друге, чтобы любить друг друга. Слишком часто мы видим друг в друге врагов, а не соседей, не соотечественников" , – сказал он.

Байден призвал американцев найти момент "тихого размышления", чтобы напомнить себе, что нужно относиться друг к другу с достоинством и уважением, "жить в свете" и помнить, что американцев больше объединяет, чем разъединяет.

"Мы действительно благословлены жить в этой стране" , – добавил действующий американский президент.

В свою очередь, новоизбранный американский лидер Дональд Трамп также поздравил американцев с Рождеством в соцсетях.

В своем поздравлении он снова выразил посягательство на Панамский канал, Канаду и Гренландию.

"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад" , – начал он свое поздравление.

Трамп снова назвал Джастина Трюдо "губернатором Канады".

Новоизбранный американский лидер заявил, что налоги для граждан этой страны слишком высоки, "но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%".

Трамп также обратился к народу Гренландии, "которая нужна Соединенным Штатам для целей национальной безопасности, и народ, который хочет, чтобы США были там – и мы будем!"

Отметим, недавно Трамп заявил на своей социальной платформе Truth Social: "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".