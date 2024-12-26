Воздушные силы: ПВО сбило 20 беспилотников, еще 11 – исчезли с радаров

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В ночь на 26 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами" и имитационными беспилотниками. Силы ПВО сбили 20 дронов, еще 11 были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности кафиры запустили 31 ударный и имитационный беспилотник по направлениям Орел и Миллерово (РФ).

"По состоянию на 08.30 подтверждено ущерб 20 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)" , – говорится в сообщении.

﻿Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.