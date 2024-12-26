В РФ мужчина въехал в военкомат и поджег автомобиль: власти обвиняют "мошенников"

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ вечером 25 декабря автомобиль въехал в здание военного комиссариата – водитель протаранил ворота и после этого поджег машину. Об этом рассказал мэр города Алексей Соколов, назвавший водителя "очередной жертвой украинских мошенников". Мужчину задержали, он дает показания, добавил глава города, сообщает Радио Свобода.

Соколов призвал жителей «очень внимательно» относиться ко всем звонкам и сообщениям, "содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия".

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о преднамеренном повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Согласно подсчетам "Медиазона" на вечер 24 декабря, с 13 декабря россияне не менее 50 раз атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. Большинство атак пришлось на 20 и 21 декабря. По меньшей мере, шестерых задержанных за поджоги обвинили в терроризме, еще одиннадцати инкриминировали статью об умышленном повреждении имущества.

Это самая большая волна приступов под влиянием мошенников, отмечает издание. Предыдущая большая волна атак произошла в период с 29 июля по 3 августа 2023 года, тогда было совершено 37 поджогов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания. Во всех таких случаях мошенники действуют примерно одинаково: они связываются с пожилыми людьми или социально уязвимыми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В разговоре они убеждают людей пересказать им деньги, а затем предлагают поджечь какой-то объект в обмен на возвращение украденного. ФСБ утверждала, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода