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Убийство Фарион: фигуранту дела грозит пожизненное

Убийство Фарион: фигуранту дела грозит пожизненное
Фото: Telegram

Фигуранту по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления. Материалы дела направлены в суд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.

Как установили правоохранители, в 2022 году подозреваемый в убийстве известного общественного деятеля Ирины Фарион, 18-летний житель города Днепр, в одном из мессенджеров стал участником группы, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию. В 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство - поэтому у него возник умысел на убийство общественного деятеля.

Фигурант тщательно готовился к совершению преступления собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работы жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

По данным полиции, злоумышленник подстерег Ирину Фарион 19 июля около 19:20 во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Он приблизился к жертве и произвел один выстрел ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель умерла в больнице в результате полученного огнестрельного ранения.

25 июля правоохранители установили местонахождение беглеца и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в городе Днепр.

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица следственного управления полиции Львовщины, за процессуального руководства Львовской областной прокуратуры, изменили квалификацию преступления и 25 декабря направили обвинительный акт в суд по следующим статьям:

  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
  • п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Фарион

Ранее мы писали о том, что языковед Ирина Фарион была убита 19 июля во Львове. Нападавший выстрелил ей в голову, когда она ждала такси во дворе своего дома. Фарион госпитализировали, провели операцию, но позже она умерла.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Во время расследования в Днепре был задержан подозреваемый - Вячеслав Зинченко. Следствие считает, что именно он является исполнителем преступления. Также в полиции рассматривают версию о возможном "российском следе".

Галицкий суд Львова решил взять подозреваемого под стражу без права внесения залога. Ранее адвокаты Зинченко подавали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения, но получили отказ. Интересно, что на одном из заседаний Зинченко сам просил оставить его под стражей, ссылаясь на угрозу для его безопасности.

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