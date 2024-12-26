Украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который воевал за РФ
Украинские военные пленили гражданина Египта. Он штурмовал позиции ВСУ в составе оккупантов на Торецком направлении. Об этом говорится в сообщении 28-й ОМБР им. Рыцарей Зимнего Похода, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Так, пользуясь туманной погодой, группа оккупантов сумела пробраться к позициям военных, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.
"Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, лица вплотную уничтожили всю группу. Одному оккупанту удалось упасть в окоп к своему комрада-предшественнику, но его быстро "выкурили" оттуда гранатами и, наконец, ликвидировали", - рассказали в бригаде.
А другую часть штурмовой группы, которая начинала убегать, прятаться и притворяться ликвидированными, поймали пилоты Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company".
"И только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцам пришлось объяснять все жесты", - рассказали военные.