Почти 70% украинцев поддерживают право граждан за рубежом голосовать на выборах

По данным опроса социологического центра "СОЦИС", который провели по просьбе "Украинской правды", 67% украинцев поддерживают право граждан за рубежом участвовать в выборах. В то же время идея дистанционного голосования через "Дію" или по почте вызвала противоречивые мнения – 44,2% поддерживают, а 48,6% выступают против, сообщает Украинская правда.

По просьбе издания социологический центр „СОЦИС" включил небольшой блок вопросов о возможности дистанционного голосования в свой декабрьский опрос в рамках регулярного исследования общественных настроений.

Опрос проводился 5-11 декабря среди репрезентативной выборки по всей стране, не включая оккупированные территории, методом телефонного опроса. Было опрошено две тысячи респондентов, погрешность исследования составляет не более 2,6%.

Сообщается, что на вопрос "Имеют ли украинцы, которые выехали за границу, такое же право определять власть в Украине, как граждане, которые остались в стране?", большинство опрошенных ответили утвердительно. 67% респондентов считают, что да, ведь гражданство дает им это право. Зато 28,2% выразили мнение, что те, кто выехал из Украины, не должны влиять на выборы.

На вопрос: "Как вы относитесь к идее дистанционного голосования через приложение "Дія", по почте или другими способами?" мнения украинцев разделились. 44,2% поддерживают такую инициативу, тогда как 48,6% выступают против.

"Это однозначно свидетельствует о необходимости общественной дискуссии и дополнительных обсуждений. В том числе вопрос, а кто должен получить право воспользоваться новыми возможностями, если инструменты дистанционного голосования все же введут?" – говорится в статье.

На вопрос о категориях населения, которые могли бы голосовать дистанционно, 32,2% опрошенных высказались категорически против из-за опасений относительно возможных фальсификаций. В то же время, значительная поддержка идеи предоставить право голосовать уязвимым категориям: 28,7% поддерживают дистанционное голосование для военных, 20,3% - для жителей прифронтовых территорий, 15,8% – для украинцев за рубежом.

Поддержка дистанционного голосования для внутренне перемещенных лиц оказалась меньше – 12,3%.

Кроме того, 28,5% опрошенных выступают за возможность голосовать дистанционно не только для уязвимых групп, но и для всех украинцев в целом по их желанию.

"Выводы по внедрению дистанционного голосования в Украине по состоянию на конец 2024 года выглядят неутешительно для адептов этой идеи. Сейчас Украина не готова ни к голосованию по почте, ни тем более к интернет-голосованию.