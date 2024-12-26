В Украине за год появится еще 100 МВт балансировочной генерации

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НАЭК "Укрэнерго" в среду, 26 декабря, провела спецаукцион на приобретение автоматических резервов восстановления частоты (аРВЧ) сроком на пять лет. По его результатам, в Украине появится более 100 МВт новых генерирующих мощностей, сообщает Лига.Бизнес.

Победители аукциона по предоставлению услуг аРВЧ получат фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго".

У инвесторов есть время до середины ноября 2025 года, чтобы построить новую электроустановку, пройти сертификацию оборудования и начать услуги с 1 января 2026 года.

"Поэтому уже через год в украинской энергосистеме точно появятся новые балансирующие мощности. По предварительным результатам – это более 100 МВт новых генерирующих мощностей, в дополнение к тем, что должны быть построены по результатам августовского аукциона" , — говорится в сообщении компании.

Сумма акцептованных предложений составляет 55 МВт для услуги загрузки (увеличение подачи электроэнергии в сеть) и 1785 МВт для симметричного резерва (возможность как увеличивать, так и уменьшать нагрузку).

Средняя цена составляет 1271,32 грн/МВт за симметричный резерв и 908 грн/МВт резерва на загрузку.

Участие в аукционе приняли восемь потенциальных поставщиков.